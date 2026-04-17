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Analyze-SharePointPatches
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters
|<#
|This Sample Code is provided for the purpose of illustration only and is not intended to be used in a production environment.
|THIS SAMPLE CODE AND ANY RELATED INFORMATION ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
|INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
|We grant you a nonexclusive, royalty-free right to use and modify the sample code and to reproduce and distribute the object
|code form of the Sample Code, provided that you agree:
|(i) to not use our name, logo, or trademarks to market your software product in which the sample code is embedded;
|(ii) to include a valid copyright notice on your software product in which the sample code is embedded; and
|(iii) to indemnify, hold harmless, and defend us and our suppliers from and against any claims or lawsuits, including
|attorneys' fees, that arise or result from the use or distribution of the sample code.
|Please note: None of the conditions outlined in the disclaimer above will supercede the terms and conditions contained within
|the Premier Customer Services Description.
|SUMMARY:
|This script evaluates the SharePoint installation from an Installer perspective by analyzing the relevant registry entries
|and the Windows installer cache
|The resulting report will be generated as Html file
|Version History:
|1.0 - initial version with support for SP2016, SP2019, SPSE, SharePoint Designer 2013
|1.1 - Added support for SharePoint Workflow Manager and SharePoint Workflow Manager Client and Microsoft Azure Service Fabric
|1.2 - Identify required SPWFM client version from SPWFM KB article
|1.3 - Fix incorrect SPWFM client version caused by package order mismatch
|1.4 - Fix problem in environment without internet access
|#>
|# Define the P/Invoke signature for native functions in msi.dll
|if ("Win32.Msi" -as [type]) { } else {
|#Add-Type -Namespace Win32 -Name Msi -MemberDefinition @"
|Add-Type -Language CSharp -TypeDefinition @"
|using System;
|using System.Runtime.InteropServices;
|namespace Win32
|{
|public class Msi
|{
|// [DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|// public static extern UInt32 MsiGetProperty(
|// MsiSafeHandle handleProduct,
|// string szName,
|// System.Text.StringBuilder valueBuf,
|// ref UInt32 len);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiGetProductInfo(
|string productCode,
|string property,
|System.Text.StringBuilder valueBuf,
|ref UInt32 len);
|// [DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|// public static extern UInt32 MsiOpenProduct(
|// string productCode,
|// ref MsiSafeHandle handleProduct);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiCloseHandle(
|IntPtr hAny);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern int MsiSetInternalUI(
|UInt32 dwUILevel,
|out IntPtr phWnd);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern UInt32 MsiEnumPatchesEx(
|string szProductCode,
|IntPtr szUserSid, // IntPtr instead of string to fix incorrect mashalling of null ptr to empty string
|uint dwContext,
|uint dwFilter,
|uint dwIndex,
|System.Text.StringBuilder szPatchCode,
|System.Text.StringBuilder szTargetProductCode,
|out UInt32 pdwTargetProductContext,
|System.Text.StringBuilder szTargetUserSid,
|out UInt32 pcchTargetUserSid
|);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiGetPatchInfoEx(
|string szPatchCode,
|string szProductCode,
|IntPtr szUserSid, // IntPtr instead of string to fix incorrect mashalling of null ptr to empty string
|int dwContext,
|string szProperty,
|System.Text.StringBuilder lpValueBuf,
|ref uint pcchValueBuf
|);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiOpenDatabase(
|string szDatabasePath,
|IntPtr phPersist, // Can be a string pointer or predefined constant
|out MsiSafeHandle phDatabase
|);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiDatabaseOpenView(
|MsiSafeHandle hDatabase,
|string szQuery,
|out MsiSafeHandle phView);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiViewExecute(
|MsiSafeHandle hView,
|IntPtr hRecord);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiViewFetch(
|MsiSafeHandle hView,
|out MsiSafeHandle hRecord);
|[DllImport("msi.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi, SetLastError = false)]
|public static extern uint MsiRecordGetString(
|MsiSafeHandle hRecord,
|uint iField,
|System.Text.StringBuilder szValueBuf,
|ref uint pcchValueBuf);
|public class MsiSafeHandle : SafeHandle
|{
|public MsiSafeHandle() : base(IntPtr.Zero, true) {}
|public override bool IsInvalid
|{
|get
|{
|return this.IsClosed || (this.handle == IntPtr.Zero);
|}
|}
|protected override bool ReleaseHandle()
|{
|return 0 == MsiCloseHandle(this.handle);
|}
|}
|}
|}
|"@
|}
|function Get-MsiProductInfo {
|param (
|[string] $ProductCode, # e.g. "{GUID}"
|[string] $Property # e.g. "ProductName", "VersionString", "InstallLocation"
|)
|# Prepare buffer
|$bufferSize = 512
|$sb = New-Object System.Text.StringBuilder $bufferSize
|$len = [uint32] $bufferSize
|# Call the API
|$result = [Win32.Msi]::MsiGetProductInfo($ProductCode, $Property, $sb, [ref]$len)
|if ($result -eq 0) {
|return $sb.ToString()
|}
|else {
|throw "MsiGetProductInfo failed with error code $result"
|}
|}
|#function Get-MsiProperty {
|# param (
|# [string] $ProductCode, # e.g. "{GUID}"
|# [string] $Property # e.g. "ProductName", "VersionString", "InstallLocation"
|# )
|#
|# $none = [uint32]2; # No UI
|# $result = [Win32.Msi]::MsiSetInternalUI($none, [ref][IntPtr]::Zero);
|#
|# # Call MsiOpenProduct
|# $handle = [Win32.Msi+MsiSafeHandle]::new()
|# $result = [Win32.Msi]::MsiOpenProduct($productCode, [ref]$handle)
|#
|# if ($result -ne 0) {
|# throw "MsiOpenProduct failed with error code $result"
|# }
|#
|# Using-Object ($handle) {
|#
|# # Create Buffer for Result
|# $bufferSize = 256
|# $sb = New-Object System.Text.StringBuilder $bufferSize
|# $len = [uint32]$bufferSize
|#
|# # Get Property
|# $result = [Win32.Msi]::MsiGetProperty($handle, $Property, $sb, [ref]$len)
|#
|# if ($result -ne 0) {
|# throw "MsiGetProperty failed with error code $result"
|# }
|#
|# Write-Host $sb.ToString()
|# }
|#
|# # Close Handle
|# #[Win32.Msi]::MsiCloseHandle($handle) | Out-Null
|#
|# return $sb.ToString()
|#}
|function Get-MsiEnumPatchesEx {
|param (
|[string] $PatchableUnitCode,
|[UInt32] $PatchIndex
|)
|$MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE = 4;
|$MSIPATCHSTATE_APPLIED = 1;
|$MSIPATCHSTATE_SUPERSEDED = 2;
|$MSIPATCHSTATE_OBSOLETED = 4;
|$ERROR_MORE_DATA = 234;
|$ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;
|$flags = $MSIPATCHSTATE_APPLIED + $MSIPATCHSTATE_SUPERSEDED + $MSIPATCHSTATE_OBSOLETED
|$patchCode = New-Object System.Text.StringBuilder 1024
|[uint32]$targetUserSidLen = 0
|[uint32]$dwIgnoreContext = 0
|$result = [Win32.Msi]::MsiEnumPatchesEx(
|$PatchableUnitCode,
|[IntPtr]::Zero, # $null
|[UInt32] $MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE, # 4
|[UInt32] $flags, # 7
|[UInt32] $PatchIndex, # 0
|$patchCode,
|$null,
|[ref] $dwIgnoreContext,
|$null,
|[ref] $targetUserSidLen);
|if ($result -eq $ERROR_NO_MORE_ITEMS) {
|return $null
|}
|elseif ($result -eq 0 -or $result -eq $ERROR_MORE_DATA) {
|return $patchCode.ToString()
|}
|else {
|write-host "MsiEnumPatchesEx failed with error code $result"
|throw "MsiEnumPatchesEx failed with error code $result"
|}
|}
|function Get-MsiPatchInfoEx {
|param (
|[string] $PatchableUnitCode,
|[string] $PatchCode,
|[string] $PropertyName)
|$MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE = 4;
|$propertyValue = New-Object System.Text.StringBuilder 1024
|[uint32] $pcchValue = 1024
|$result = [Win32.Msi]::MsiGetPatchInfoEx(
|$PatchCode,
|$PatchableUnitCode,
|[IntPtr]::Zero, # $null
|[UInt32] $MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE, # 4
|$PropertyName,
|$propertyValue,
|[ref] $pcchValue)
|if ($null -eq $result) {
|throw "MsiGetPatchInfoEx failed with error code $result"
|}
|return $propertyValue.ToString()
|}
|function Query-MsiDatabaseProperty {
|param (
|[Win32.Msi+MsiSafeHandle] $handle,
|[string] $table,
|[string] $column,
|[string] $propertyName)
|$view = [Win32.Msi+MsiSafeHandle]::new();
|if ($propertyName -eq "") {
|$result = [Win32.Msi]::MsiDatabaseOpenView($handle, "SELECT $column FROM $table", [ref] $view)
|}
|else {
|$result = [Win32.Msi]::MsiDatabaseOpenView($handle, "SELECT $column FROM $table WHERE Property='$propertyName'", [ref] $view)
|}
|$ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;
|$retVal = $null
|if ($result -eq 0) {
|Using-Object ($view) {
|$result = [Win32.Msi]::MsiViewExecute($view, [IntPtr]::Zero);
|if ($result -eq 0) {
|#$record = [IntPtr]::Zero;
|$record = [Win32.Msi+MsiSafeHandle]::new();
|$result = [Win32.Msi]::MsiViewFetch($view, [ref] $record);
|if ($result -eq 0) {
|Using-Object ($record) {
|$bufferSize = 256
|$sb = New-Object System.Text.StringBuilder $bufferSize
|$result = [Win32.Msi]::MsiRecordGetString($record, 1, $sb, [ref] $bufferSize);
|if ($result -eq 0) {
|$retVal = $sb.ToString()
|return $retVal;
|}
|}
|# Close Handle
|# [Win32.Msi]::MsiCloseHandle($record) | Out-Null
|}
|}
|}
|# Close Handle
|#[Win32.Msi]::MsiCloseHandle($view) | Out-Null
|}
|elseif ($result -eq $ERROR_NO_MORE_ITEMS) {
|return $null
|}
|else {
|write-error "Error $result opening patch database $localPatchFile"
|return $null
|}
|}
|# used to open and read an MSP file
|function Query-MsiPatchDatabase {
|param (
|[string] $localPatchFile)
|$MSIDBOPEN_PATCHFILE = 32
|$MSIDBOPEN_READONLY = 0
|[IntPtr] $flags = $MSIDBOPEN_PATCHFILE + $MSIDBOPEN_READONLY
|$handle = [Win32.Msi+MsiSafeHandle]::new()
|$result = [Win32.Msi]::MsiOpenDatabase(
|$localPatchFile,
|[IntPtr] $flags,
|[ref] $handle )
|if ($result -eq 0) {
|Using-Object ($handle) {
|$Version = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchSequence" -column "Sequence"
|$LCID = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchSequence" -column "PatchFamily" | get-LcidFromPatchFamily
|# $Version = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchMetadata" -column "Value" -propertyName "BuildNumber"
|$KBArticle = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchMetadata" -column "Value" -propertyName "Release"
|$PackageName = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchMetadata" -column "Value" -propertyName "StdPackageName"
|if ($null -eq $KBArticle) {
|$KBArticle = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchMetadata" -column "Value" -propertyName "KBArticle Number"
|}
|if ($null -eq $KBArticle) {
|$KBArticle = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "MsiPatchMetadata" -column "Value" -propertyName "KBArticle"
|}
|return @{
|Version = $Version
|KBArticle = $KBArticle
|LCID = $LCID
|PackageName = $PackageName}
|}
|# Close Handle
|#[Win32.Msi]::MsiCloseHandle($handle) | Out-Null
|}
|else {
|write-host -ForegroundColor Red "Error $result opening patch database $localPatchFile"
|if (Test-Path -Path $localPatchFile) {
|return @{
|ERROR = "MSP $localPatchFile exists but cannot be read!" }
|}
|else {
|return @{
|ERROR = "MSP $localPatchFile is missing - Installer Cache corruption!" }
|}
|}
|}
|# used to open and read an MSI file
|function Query-MsiDatabase {
|param (
|[string] $localMsiFile)
|$MSIDBOPEN_READONLY = 0
|[IntPtr] $flags = $MSIDBOPEN_READONLY
|$handle = [Win32.Msi+MsiSafeHandle]::new()
|$result = [Win32.Msi]::MsiOpenDatabase(
|$localMsiFile,
|[IntPtr] $flags,
|[ref] $handle )
|if ($result -eq 0) {
|Using-Object ($handle) {
|$productName = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "Property" -column "Value" -propertyName "ProductName"
|$productVersion = Query-MsiDatabaseProperty -handle $handle -table "Property" -column "Value" -propertyName "ProductVersion"
|return @{
|ProductName = $productName
|ProductVersion = $productVersion}
|}
|}
|else {
|write-host -ForegroundColor Red "Error $result opening MSI database $localMsiFile"
|if (Test-Path -Path $localMsiFile) {
|return @{
|ERROR = "MSI $localMsiFile exists but cannot be read!" }
|}
|else {
|return @{
|ERROR = "MSI $localMsiFile is missing - Installer Cache corruption!" }
|}
|}
|}
|############################ Helper Functions #############################
|# helper function to get an equivalent for a using block in PowerShell
|# to automaticallz dispose unmanaged resources
|function Using-Object
|{
|[CmdletBinding()]
|param (
|[Parameter(Mandatory = $true)]
|[AllowEmptyString()]
|[AllowEmptyCollection()]
|[AllowNull()]
|[Object]
|$InputObject,
|[Parameter(Mandatory = $true)]
|[scriptblock]
|$ScriptBlock
|)
|try
|{
|. $ScriptBlock
|}
|finally
|{
|if ($null -ne $InputObject -and $InputObject -is [System.IDisposable])
|{
|$InputObject.Dispose()
|}
|}
|}
|# helper function to normalized Guids to the standard format with braces
|function Get-NormalizedGuid
|{
|param (
|[string] $guid )
|# normalize unitCode
|return [System.Guid]::Parse($guid).ToString('B').ToUpper()
|}
|# helper function get get a valid date from Msi date
|function Get-NormalizedDate
|{
|param (
|[Parameter(ValueFromPipeline = $true)]
|[string] $dateString)
|try {
|# Validate length and numeric content
|if ($dateString -match '^\d{8}$') {
|# Parse into DateTime object
|$date = [datetime]::ParseExact($dateString, "yyyyMMdd", $null)
|# Format as Year-Month-Day
|$formattedDate = $date.ToString("yyyy-MM-dd")
|return $formattedDate
|}
|else {
|return $dateString
|}
|}
|catch {
|Write-Error $_
|return $date
|}
|}
|# Custom comparer for descending order
|class DescComparer : System.Collections.IComparer {
|[int] Compare($x, $y) {
|return [System.Collections.Comparer]::Default.Compare($y, $x)
|}
|}
|# in SharePoint the PatchFamily includes the LCID at the end
|function Get-LcidFromPatchFamily {
|param (
|[Parameter(ValueFromPipeline = $true)]
|[string] $patchFamily)
|$elmts = $patchFamily.Split('_')
|if ($elmts.Count -lt 2) {
|return $null
|}
|else {
|return $elmts[-1]
|}
|}
|# helper function to combine results from different function calls to a single object
|Function Merge-Objects {
|Param (
|$Obj1,
|$Obj2
|)
|$members = [PSCustomObject]@()
|$keys = @($Obj1.PSObject.Properties["Keys"].Value)
|$values = @($Obj1.PSObject.Properties["Values"].Value)
|for ($i=0; $i -lt $keys.Count; $i++) {
|$members += @{$keys[$i] = $values[$i]}
|}
|$keys = @($Obj2.PSObject.Properties["Keys"].Value)
|$values = @($Obj2.PSObject.Properties["Values"].Value)
|for ($i=0; $i -lt $keys.Count; $i++) {
|$members += @{$keys[$i] = $values[$i]}
|}
|return [PSCustomObject]$members
|}
|# Function to check if a date is CU release date (second Tuesday of the month)
|# if not, it is most likely not a CU but a COD (critical on demand fix)
|function Test-SecondTuesday {
|param(
|[DateTime]$Date
|)
|# Check for Tuesday
|if ($Date.DayOfWeek -ne [DayOfWeek]::Tuesday) {
|return $false
|}
|# Check if second Tuesday
|$dayOfMonth = $Date.Day
|$tuesdayNumber = [Math]::Ceiling($dayOfMonth / 7)
|return $tuesdayNumber -eq 2
|}
|# Function to normalize release date
|# for historical reasons the table for older CUs the release date is in "Month Year" format
|# for more current CUs the release date is in "Month Day, Year" format
|#
|# if it is a CU we format as Year-Month
|# if it is a COD we return the actual date in Year-Month-Day format
|function Format-ReleaseDate {
|param(
|[string]$DateString
|)
|$DateString = $DateString.Trim()
|# Try to parse full date (e.g., "December 9, 2025" or "January 13, 2026")
|$fullDatePattern = '(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December)\s+(\d{1,2}),?\s+(\d{4})'
|if ($DateString -match $fullDatePattern) {
|$month = $matches[1]
|$day = [int]$matches[2]
|$year = [int]$matches[3]
|try {
|$parsedDate = [DateTime]::ParseExact("$month $day, $year", "MMMM d, yyyy", [System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
|# Check if it's the second Tuesday
|if (Test-SecondTuesday -Date $parsedDate) {
|# Return format: YYYY-Month
|return "$year-$month"
|} else {
|# Return format: YYYY-Month-DD (two-digit day)
|$dayFormatted = $day.ToString("00")
|return "$year-$month-$dayFormatted"
|}
|} catch {
|# Fallback if parsing fails
|$dayFormatted = $day.ToString("00")
|return "$year-$month-$dayFormatted"
|}
|}
|# Try to parse month and year only (e.g., "March 2023" or "December 2024")
|$monthYearPattern = '(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December)\s+(\d{4})'
|if ($DateString -match $monthYearPattern) {
|$month = $matches[1]
|$year = $matches[2]
|# Return format: YYYY-Month
|return "$year-$month"
|}
|# If no pattern matches, return as-is
|return $DateString
|}
|# function to decompress embedded html template
|function Expand-HtmlTemplate {
|param([string]$CompressedBase64)
|# Base64 dekodieren
|$compressedBytes = [Convert]::FromBase64String($CompressedBase64)
|# GZip dekomprimieren
|$inputStream = New-Object System.IO.MemoryStream(,$compressedBytes)
|$gzip = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inputStream, [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress)
|$sr = New-Object System.IO.StreamReader($gzip, [System.Text.UTF8Encoding]::new($false))
|$decompressed = $sr.ReadToEnd()
|$sr.Close()
|$gzip.Close()
|$inputStream.Close()
|return $decompressed
|}
|########################### Registry Functions ############################
|function Open-RegHKLM {
|return [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine
|}
|function Open-RegSubKey {
|param (
|[object] $rkey,
|[string] $path)
|$r = $rkey.OpenSubKey($path, $false)
|if ($null -eq $r) {
|#throw "Registry key not found: $path"
|}
|return $r
|}
|function Get-RegValue {
|param (
|[object] $rKey,
|[string] $Name,
|[bool] $errorOnNull = $true)
|$v = $rKey.GetValue($Name)
|if ($true -eq $errorOnNull -and $null -eq $v) {
|throw "Value not found: $Name, Key $($rKey.Name)"
|}
|return $v
|}
|############################# Program Logic ###############################
|function Get-SPWFMclientVersion {
|param (
|[string] $pageContent )
|# remove any zero width spaces
|$content = $response.Content -replace '\u200B', ''
|# Regex: "SharePoint Workflow Manager Client" followed by Version in parenthesis
|$pattern = 'SharePoint Workflow Manager Client\s*\(([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)\)'
|$match = [regex]::Match($content, $pattern)
|if ($match.Success) {
|$x = $match.Groups[1].Value;
|if ($x -gt $script:RequiredSPWFMclientVersion) {
|$script:RequiredSPWFMclientVersion = $match.Groups[1].Value
|}
|}
|else {
|# Ignoring if no match for 'SharePoint Workflow Manager Client (x.x.xxxxx.xxxxx)' found on page.
|}
|}
|# we retrieve the KB article Url to get the release date of the fix
|function Get-ReleaseDate {
|param (
|[string] $KBArticle)
|if ($script:SPbyKB -ne $null -and $script:SPbyKB.ContainsKey($KBArticle)) {
|return $script:SPbyKB[$KBArticle]
|}
|elseif ($script:Office15byKB -ne $null -and $script:Office15byKB.ContainsKey($KBArticle)) {
|return $script:Office15byKB[$KBArticle]
|}
|else {
|# lets retrieve the released date from KB article Url if the KB is not on the official release article
|try {
|$response = Invoke-WebRequest ("https://support.microsoft.com/en-us/kb/"+$KBArticle) -UseBasicParsing
|$url = $response.BaseResponse.ResponseUri.Segments[-1]
|$elmts = $url.split('-')
|for ($i=0; $i -lt $elmts.Count-2; $i++) {
|$checkStr = $elmts[$i]+" "+$elmts[$i+1]+" "+$elmts[$i+2]
|$result = [DateTime]::MinValue
|if ([DateTime]::TryParseExact(
|$checkStr,
|"MMMM d yyyy",
|[System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture,
|[System.Globalization.DateTimeStyles]::None,
|[ref]$result)) {
|break;
|}
|}
|Get-SPWFMclientVersion($response.Content)
|return $result.ToLongDateString()
|}
|catch {
|# Write-Error $_
|return "N/A"
|} # we ignore the error
|}
|}
|# retrieve all released CUs from official Office article
|function Get-Office15CUReleaseDates_byKBArticle {
|# no more Office 2013 updates - so we can use a fixed list
|$kbList = [System.Collections.SortedList]::new()
|$kbList.Add("2726958", "2014-December")
|$kbList.Add("2752096", "2014-May")
|$kbList.Add("2760272", "2014-May")
|$kbList.Add("2760344", "2014-April")
|$kbList.Add("2760371", "2014-October")
|$kbList.Add("2817301", "2014-April")
|$kbList.Add("2863836", "2014-May")
|$kbList.Add("2863854", "2014-May")
|$kbList.Add("2880463", "2014-May")
|$kbList.Add("2883095", "2014-October")
|$kbList.Add("2889863", "2015-June")
|$kbList.Add("2899522", "2014-December")
|$kbList.Add("2965214", "2015-April")
|$kbList.Add("3023049", "2016-June-07")
|$kbList.Add("3023052", "2015-July")
|$kbList.Add("3023068", "2015-December")
|$kbList.Add("3039701", "2015-October")
|$kbList.Add("3039720", "2015-October")
|$kbList.Add("3039746", "2016-March")
|$kbList.Add("3039756", "2016-April-05")
|$kbList.Add("3039766", "2015-September")
|$kbList.Add("3039778", "2015-October")
|$kbList.Add("3039794", "2016-January")
|$kbList.Add("3039795", "2016-June-07")
|$kbList.Add("3039798", "2015-August")
|$kbList.Add("3054783", "2015-June")
|$kbList.Add("3054816", "2015-August")
|$kbList.Add("3054828", "2015-July")
|$kbList.Add("3054854", "2015-June")
|$kbList.Add("3054856", "2015-June")
|$kbList.Add("3085565", "2016-July-05")
|$kbList.Add("3085587", "2016-April-05")
|$kbList.Add("3101503", "2016-July-05")
|$kbList.Add("3114329", "2015-December-06")
|$kbList.Add("3114488", "2016-March")
|$kbList.Add("3114499", "2016-March")
|$kbList.Add("3114721", "2016-August-02")
|$kbList.Add("3114833", "2016-March")
|$kbList.Add("3114946", "2016-May-03")
|$kbList.Add("3115404", "2016-August-02")
|$kbList.Add("3127916", "2016-November-01")
|$kbList.Add("3162051", "2017-June")
|$kbList.Add("3162075", "2018-May")
|$kbList.Add("3162081", "2017-November-07")
|$kbList.Add("3172471", "2018-March-06")
|$kbList.Add("3172473", "2019-February-05")
|$kbList.Add("3172484", "2017-September-05")
|$kbList.Add("3172512", "2017-September-05")
|$kbList.Add("3172514", "2022-February")
|$kbList.Add("3172523", "2017-April-04")
|$kbList.Add("3172533", "2015-November-07")
|$kbList.Add("3172545", "2017-July")
|$kbList.Add("3178639", "2021-April")
|$kbList.Add("3178640", "2018-November-06")
|$kbList.Add("3178643", "2021-April")
|$kbList.Add("3191872", "2017-June-06")
|$kbList.Add("3191873", "2017-May-02")
|$kbList.Add("3191875", "2022-November")
|$kbList.Add("3213536", "2017-September-05")
|$kbList.Add("3213564", "2017-September")
|$kbList.Add("3213568", "2017-September")
|$kbList.Add("3213571", "2017-August-01")
|$kbList.Add("4011155", "2018-August-07")
|$kbList.Add("4011281", "2018-May-01")
|$kbList.Add("4011580", "2018-January")
|$kbList.Add("4011677", "2019-May-07")
|$kbList.Add("4018378", "2018-July-03")
|$kbList.Add("4022181", "2018-December")
|$kbList.Add("4022188", "2018-July")
|$kbList.Add("4022189", "2018-July")
|$kbList.Add("4022212", "2018-August-07")
|$kbList.Add("4022226", "2018-August-07")
|$kbList.Add("4032252", "2019-February-05")
|$kbList.Add("4092455", "2019-March-05")
|$kbList.Add("4462136", "2019-April-02")
|$kbList.Add("4462142", "2022-August")
|$kbList.Add("4462200", "2019-April-02")
|$kbList.Add("4462203", "2019-April-02")
|$kbList.Add("4462205", "2022-January")
|$kbList.Add("4464506", "2023-July")
|$kbList.Add("4475519", "2019-July")
|$kbList.Add("4475525", "2019-July-02")
|$kbList.Add("4475562", "2019-September-03")
|$kbList.Add("4484108", "2021-September")
|$kbList.Add("4484289", "2020-May-05")
|$kbList.Add("4484489", "2023-August")
|$kbList.Add("4484527", "2021-June")
|$kbList.Add("4504725", "2023-May-02")
|$kbList.Add("5001937", "2021-June-01")
|$kbList.Add("5001952", "2023-July")
|$kbList.Add("5002069", "2023-July")
|$kbList.Add("5002121", "2022-July")
|$kbList.Add("5002124", "2022-January")
|$kbList.Add("5002151", "2022-February-01")
|$kbList.Add("5002198", "2023-March")
|$kbList.Add("5002268", "2022-September-06")
|$kbList.Add("5002274", "2022-October-04")
|$kbList.Add("5002297", "2023-May-02")
|$kbList.Add("5002391", "2023-August")
|$kbList.Add("5002399", "2023-August")
|$kbList.Add("5002417", "2023-August")
|$kbList.Add("5002477", "2023-September")
|$kbList.Add("5002479", "2023-October-03")
|$kbList.Add("5002483", "2023-September")
|$kbList.Add("5002484", "2023-September")
|$kbList.Add("5002486", "2023-September")
|$kbList.Add("5002488", "2023-September")
|$kbList.Add("5002514", "2023-November-07")
|$kbList.Add("2760587", "2013-November")
|$kbList.Add("2880502", "2014-May")
|$kbList.Add("2910941", "2015-February")
|$kbList.Add("3039779", "2025-May")
|$kbList.Add("3054793", "2015-November")
|$kbList.Add("3085482", "2015-December")
|$kbList.Add("3085578", "2015-December")
|$kbList.Add("3162047", "2017-November")
|$kbList.Add("3172522", "2019-January")
|$kbList.Add("3191937", "2017-June")
|$kbList.Add("3203392", "2017-June")
|$kbList.Add("4011253", "2018-May")
|$kbList.Add("4011254", "2018-May")
|$kbList.Add("4018332", "2021-October")
|$kbList.Add("4018375", "2019-July")
|$kbList.Add("4022167", "2023-August")
|$kbList.Add("4464542", "2021-May")
|$kbList.Add("4484366", "2020-August")
|$kbList.Add("4484450", "2020-July")
|$kbList.Add("4486726", "2021-December")
|$kbList.Add("4493227", "2021-March")
|$kbList.Add("5002104", "2021-December")
|$kbList.Add("5002148", "2022-April")
|$kbList.Add("5002213", "2023-April")
|$kbList.Add("5002332", "2023-January")
|$kbList.Add("5002439", "2023-August")
|$kbList.Add("5002445", "2023-August")
|$kbList.Add("5002449", "2023-August")
|$kbList.Add("5002451", "2023-August")
|$kbList.Add("Office15SP1", "2014-February-25")
|# Return the SortedList
|return $kbList
|}
|# retrieve all released CUs from official SharePoint article
|function Get-SharePointCUReleaseDates_byKBArticle {
|$url = "https://learn.microsoft.com/en-us/officeupdates/sharepoint-updates"
|# Create SortedList to store KB Number -> Release Date
|$kbList = [System.Collections.SortedList]::new()
|$kbList.Add("5002354", "2026-January-22")
|try {
|# Fetch the web page
|$response = Invoke-WebRequest -Uri $url -UseBasicParsing
|$content = $response.Content
|# Find all table rows with <tr> tags
|$trPattern = '<tr[^>]*>(.*?)</tr>'
|$trMatches = [regex]::Matches($content, $trPattern, [System.Text.RegularExpressions.RegexOptions]::Singleline)
|# Find the sections for the versions we want
|# We'll track which section we're in by looking for specific headers
|$inRelevantSection = $false
|$currentSection = ""
|$entriesFound = 0
|foreach ($trMatch in $trMatches) {
|$rowContent = $trMatch.Groups[1].Value
|# Extract all <td> cells from the row
|$tdPattern = '<td[^>]*>(.*?)</td>'
|$tdMatches = [regex]::Matches($rowContent, $tdPattern, [System.Text.RegularExpressions.RegexOptions]::Singleline)
|# We need at least 4 columns (Package Name, KB Number, Version, Release Date)
|if ($tdMatches.Count -ge 4) {
|# Fixed column structure:
|# Column 0 = Package Name
|# Column 1 = KB Number
|# Column 2 = Version
|# Column 3 = Release Date
|$kbCell = $tdMatches[1].Groups[1].Value
|$dateCell = $tdMatches[3].Groups[1].Value
|# Remove HTML tags and normalize whitespace
|$kbText = $kbCell -replace '<[^>]+>', ' ' -replace '\s+', ' '
|$kbText = $kbText.Trim()
|$dateText = $dateCell -replace '<[^>]+>', ' ' -replace '\s+', ' '
|$dateText = $dateText.Trim()
|# Extract all KB numbers from kbText
|if ($kbText -ne "" -and $dateText -ne "") {
|# Normalize the date format
|$normalizedDate = Format-ReleaseDate -DateString $dateText
|# Extract KB numbers (format: KB followed by 7 digits)
|$kbNumbers = [regex]::Matches($kbText, 'KB\s*(\d{7})')
|foreach ($kbMatch in $kbNumbers) {
|$kbNumber = $kbMatch.Groups[1].Value
|if (-not $kbList.ContainsKey($kbNumber)) {
|$kbList.Add($kbNumber, $normalizedDate)
|$entriesFound++
|Write-Verbose "Added: KB$kbNumber -> $normalizedDate (original: $dateText)"
|}
|}
|}
|}
|}
|# Return the SortedList
|return $kbList
|} catch {
|Write-Error "Error processing SharePoint update page: $_"
|Write-Error $_.Exception.Message
|return $null
|}
|}
|function Get-SharePointCUReleaseDates_byVersion {
|$url = "https://learn.microsoft.com/en-us/officeupdates/sharepoint-updates"
|# Create SortedList to store Version -> Release Date
|$versionList = [System.Collections.SortedList]::new()
|try {
|# Fetch the web page
|$response = Invoke-WebRequest -Uri $url -UseBasicParsing
|$content = $response.Content
|# Find all table rows with <tr> tags
|$trPattern = '<tr[^>]*>(.*?)</tr>'
|$trMatches = [regex]::Matches($content, $trPattern, [System.Text.RegularExpressions.RegexOptions]::Singleline)
|# Find the sections for the versions we want
|# We'll track which section we're in by looking for specific headers
|$inRelevantSection = $false
|$currentSection = ""
|$entriesFound = 0
|foreach ($trMatch in $trMatches) {
|$rowContent = $trMatch.Groups[1].Value
|# Extract all columns from the row (<td> cells)
|$tdPattern = '<td[^>]*>(.*?)</td>'
|$tdMatches = [regex]::Matches($rowContent, $tdPattern, [System.Text.RegularExpressions.RegexOptions]::Singleline)
|# We need at least 4 columns (Package Name, KB Number, Version, Release Date)
|if ($tdMatches.Count -ge 3) {
|# Column 0 = Package Name, Column 1 = KB, Column 2 = Version, Column 3 = Release Date
|$versionText = ""
|$dateText = ""
|foreach ($tdMatch in $tdMatches) {
|$cellContent = $tdMatch.Groups[1].Value
|# Remove HTML tags
|$cellText = $cellContent -replace '<[^>]+>', ''
|$cellText = $cellText.Trim()
|# Check if this looks like a version number
|if ($cellText -match '\d+\.\d+\.\d+\.\d+') {
|$versionText = $cellText
|}
|# Check if this looks like a date (contains month/year or just year)
|if ($cellText -match '(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December|\d{4})' -and
|$cellText -notmatch '\d+\.\d+\.\d+\.\d+' -and
|$cellText -notmatch 'KB') {
|$dateText = $cellText
|}
|}
|# Extract all version numbers from versionText
|if ($versionText -ne "" -and $dateText -ne "") {
|$versionNumbers = [regex]::Matches($versionText, '\d+\.\d+\.\d+\.\d+')
|foreach ($versionMatch in $versionNumbers) {
|$version = $versionMatch.Value
|if (-not $versionList.ContainsKey($version)) {
|$versionList.Add($version, $dateText)
|$entriesFound++
|Write-Verbose "Added: $version -> $dateText"
|}
|}
|}
|}
|}
|# Return the SortedList
|return $versionList
|} catch {
|Write-Error "Error processing SharePoint update page: $_"
|Write-Error $_.Exception.Message
|return $null
|}
|}
|function Get-Patch {
|param (
|[string] $unitCode,
|[string] $patchCode)
|$localPackage = Get-MsiPatchInfoEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchCode $patchCode -PropertyName "LocalPackage"
|$state = $state = Get-MsiPatchInfoEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchCode $patchCode -PropertyName "State"
|$version = ""
|$kbArticle = ""
|$packageName = ""
|$result2 = Query-MsiPatchDatabase -localPatchFile $localPackage
|$CU = Get-ReleaseDate -KBArticle $result2.KBArticle
|$result1 = @{
|MoreInfoUrl = Get-MsiPatchInfoEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchCode $patchCode -PropertyName "MoreInfoURL"
|DisplayName = Get-MsiPatchInfoEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchCode $patchCode -PropertyName "DisplayName"
|LocalPackage = $localPackage
|CU = $CU
|InstallDate = Get-MsiPatchInfoEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchCode $patchCode -PropertyName "InstallDate" | Get-NormalizedDate
|SuperSeeded = ($state -ne "1")
|}
|$result = Merge-Objects -Obj1 $result1 -Obj2 $result2
|return $result
|}
|function Get-Patches {
|param (
|[string] $unitCode)
|$patchCount = 0;
|$patches = [System.Collections.SortedList]::new([DescComparer]::new())
|#$patches = [System.Collections.Generic.List[pscustomobject]]::new()
|while ($true) {
|$patchCode = Get-MsiEnumPatchesEx -PatchableUnitCode $unitCode -PatchIndex $patchCount
|if ($null -ne $patchCode) {
|$patch = Get-Patch -unitCode $unitCode -patchCode $patchCode
|$key = $patch.Version + "|" + $patch.LocalPackage
|$patches.Add($key, $patch);
|#$patches.Add($patch)
|$patchCount++
|}
|else {
|break;
|}
|}
|return $patches
|}
|function Get-PatchableUnit {
|param (
|[string] $unitCode)
|# retrieve values
|$unitName = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "ProductName"
|$unitVersion = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "VersionString"
|$unitInstallDate = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "InstallDate"
|$localPackage = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "LocalPackage"
|$packageName = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "PackageName"
|$lcid = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "Language"
|# $installSource = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "InstallSource"
|# $installLocation = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "InstallLocation"
|# $installedLanguage = Get-MsiProductInfo -ProductCode $unitCode -Property "InstalledLanguage"
|$testMsiFile = Query-MsiDatabase -localMsiFile $localPackage
|write-host "Patchable Unit: $unitName"
|$patches = Get-Patches -unitCode $unitCode
|$unit = @{
|Name = $unitName
|Code = $unitCode
|Version = $testMsiFile.ProductVersion # $unitVersion
|InstallDate = $unitInstallDate
|LocalPackage = $localPackage
|PackageName = $packageName
|LCID = $lcid
|Patches = $patches
|ERROR = $testMsiFile.ERROR
|}
|return $unit
|}
|function Get-PatchableUnits {
|param (
|[object] $rProduct)
|$unitCodes = Get-RegValue -rKey $rProduct -Name "ProductCodes"
|$units = [System.Collections.SortedList]::new([DescComparer]::new())
|foreach ($unitCode in $unitCodes)
|{
|$unit = Get-PatchableUnit -unitCode $unitCode
|$units.Add($unit.Name, $unit)
|}
|return $units
|}
|function Get-ProductFromPackageRefs {
|param (
|[object] $rProduct)
|$regElmt = ($rProduct.Name.Split('\')[-1]).split('.')[-1].ToLower()
|$ProductName = $regElmt
|$ProductNameWW = $regElmt+"ww"
|$found = $null
|$mappings = $script:PackageMappingTable
|# first we search for WW package name.
|for ($i = 0; $i -lt $mappings.Count; $i++) {
|if ($mappings.Values[$i].ToLower() -eq $ProductNameWW) {
|$found = $mappings.Keys[$i]
|break;
|}
|}
|# If not found, fallback to package name
|if ($null -eq $found) {
|for ($i = 0; $i -lt $mappings.Count; $i++) {
|if ($mappings.Values[$i].ToLower() -eq $ProductName) {
|$found = $mappings.Keys[$i]
|break;
|}
|}
|}
|return $found
|}
|function Get-PackageMappingTable {
|param (
|[object] $rProduct)
|try {
|$regElmt = ($rProduct.Name.Split('\')[-1]).split('.')[-1].ToLower()
|$PackageRefs = Get-RegValue -rKey $rProduct -Name "PackageRefs"
|$ProductCodes = Get-RegValue -rKey $rProduct -Name "ProductCodes"
|$mappings = [System.Collections.SortedList]::new([DescComparer]::new())
|for ($i = 0; $i -lt $PackageRefs.Count; $i++) {
|$mappings.Add($ProductCodes[$i], $PackageRefs[$i])
|}
|return $mappings
|}
|catch {
|write-host "Unable to get Product from RegistryKey ($rProduct.Name)"
|}
|}
|function Get-SingleProductFromUninstall {
|param (
|[string] $regUninstall)
|Using-Object ($rHKLM = Open-RegHKLM) {
|Using-Object ($rUninstall = Open-RegSubKey -rkey $rHKLM -path $regUninstall) {
|if ($rUninstall -ne $null) {
|$displayName = Get-RegValue -rKey $rUninstall -Name "DisplayName"
|$displayVersion = Get-RegValue -rKey $rUninstall -Name "DisplayVersion"
|write-host "Product: $displayName"
|write-host "Product: $displayVersion"
|$script:PackageMappingTable = Get-PackageMappingTable -rProduct $rUninstall
|if ($null -eq $productCode) {
|$productCode = Get-ProductFromPackageRefs -rProduct $rUninstall
|}
|$units = Get-PatchableUnits -rProduct $rUninstall
|# hack to get the install date
|$error = $null
|$package = $null
|if ($null -ne $productCode)
|{
|$unitEntry = Get-PatchableUnit -unitCode $productCode
|}
|$installDate = $unitEntry.InstallDate | Get-NormalizedDate
|$error = $unitEntry.ERROR
|$localPackage = $unitEntry.LocalPackage
|$packageName = $unitEntry.PackageName
|$productInfo = @{
|Name = $displayName
|Code = $productCode
|Version = $displayVersion
|LocalPackage = $unitEntry.LocalPackage # $package
|PackageName = $unitEntry.PackageName
|InstallDate = $unitEntry.InstallDate | Get-NormalizedDate # $installDate
|ERROR = $unitEntry.ERROR # $error
|PatchableUnits = $units
|}
|$script:AllProducts.Add($productInfo)
|}
|}
|}
|}
|function Get-InstalledSharePointProducts {
|$REGKEY_INSTALLED_PRODUCTS = 'SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\16.0\WSS\InstalledProducts'
|$script:AllProducts = [System.Collections.Generic.List[pscustomobject]]::new()
|using-Object ($rHKLM = Open-RegHKLM) {
|Using-Object($rk = Open-RegSubKey -rkey $rHKLM -path $REGKEY_INSTALLED_PRODUCTS) {
|if ($null -ne $rk) {
|$products = $rk.GetSubKeyNames()
|# Enumerate SharePoint Products
|foreach ($product in $products) {
|# Write-host $product
|# $reg = $REGKEY_INSTALLED_PRODUCTS + "\" + $product
|$productCode = Get-NormalizedGuid $product
|# Using-Object($rProduct = Open-RegSubKey -rkey $rk -path $reg) {
|Using-Object($rProduct = Open-RegSubKey -rkey $rk -path $product) {
|# get more details from Uninstall key
|$regUninstall = Get-RegValue -rKey $rProduct -Name $null
|Get-SingleProductFromUninstall -regUninstall $regUninstall
|}
|}
|}
|}
|}
|}
|function Get-InstalledSharePointDesigner {
|$REG_SPD_UNINSTALL = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Office15.SharePointDesigner'
|Get-SingleProductFromUninstall $REG_SPD_UNINSTALL
|}
|function Get-InstalledProductWithASinglePatchableUnit
|{
|param (
|[string] $productName)
|# Registry-Pfade (64-Bit und 32-Bit)
|$REG_UNINSTALL = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
|Using-Object ($rHKLM = Open-RegHKLM) {
|Using-Object ($uninstallKey = Open-RegSubKey -rkey $rHKLM -path $REG_UNINSTALL) {
|if ($null -ne $uninstallKey) {
|# Alle Subkey-Namen durchlaufen
|foreach ($subKeyName in $uninstallKey.GetSubKeyNames()) {
|Using-Object ($subKey = Open-RegSubKey -rKey $uninstallKey -path $subKeyName) {
|if ($null -ne $subKey) {
|try
|{
|$displayName = Get-RegValue -rKey $subKey -Name "DisplayName"
|$displayVersion = Get-RegValue -rKey $subKey -Name "DisplayVersion"
|if ($displayName -eq $productName) {
|# Subkey-Namen ausgeben
|write-host "Product: $displayName"
|write-host "Product: $displayVersion"
|$productCode = Get-NormalizedGuid($subKeyName)
|$unitEntry = Get-PatchableUnit -unitCode $productCode
|$units = [System.Collections.SortedList]::new([DescComparer]::new())
|$units.Add($unitEntry.Name, $unitEntry)
|$installDate = $unitEntry.InstallDate | Get-NormalizedDate
|$error = $unitEntry.ERROR
|$localPackage = $unitEntry.LocalPackage
|$packageName = $unitEntry.PackageName
|$productInfo = @{
|Name = $displayName
|Code = $productCode
|Version = $unitEntry.Version
|LocalPackage = $unitEntry.LocalPackage # $package
|PackageName = $unitEntry.PackageName
|InstallDate = $unitEntry.InstallDate | Get-NormalizedDate # $installDate
|ERROR = $unitEntry.ERROR # $error
|PatchableUnits = $units
|}
|$script:AllProducts.Add($productInfo)
|}
|}
|catch
|{} # we ignore errors as some keys do not have the required registry entries
|}
|}
|}
|}
|}
|}
|}
|function Get-NonMsiProduct {
|param (
|[string] $Product)
|Using-Object ($rHKLM = Open-RegHKLM) {
|$regUninstall = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\" + $Product
|Using-Object ($rUninstall = Open-RegSubKey -rkey $rHKLM -path $regUninstall) {
|if ($rUninstall -ne $null) {
|$displayName = Get-RegValue -rKey $rUninstall -Name "DisplayName"
|$displayVersion = Get-RegValue -rKey $rUninstall -Name "DisplayVersion"
|$installLocation = Get-RegValue -rKey $rUninstall -Name "InstallLocation"
|write-host "Product: $displayName"
|write-host "Product: $displayVersion"
|$productInfo = @{
|Name = $displayName
|Code = "(N/A - not installed with MSI)"
|Version = $displayVersion
|LocalPackage = $installLocation
|PackageName = $Product
|InstallDate = "INSTALLED"
|ERROR = $null
|PatchableUnits = [System.Collections.SortedList]::new([DescComparer]::new())
|}
|$script:AllProducts.Add($productInfo)
|}
|}
|}
|}
|function Check-SPWfmAndClientVersionsMatch {
|foreach ($p in $script:AllProducts)
|{
|if ($p.Name -eq "SharePoint Workflow Manager") {
|$SPWFM = $p
|}
|if ($p.Name -eq "SharePoint Workflow Manager Client") {
|$SPWFMClient = $p
|}
|}
|if ($null -eq $SPWFM) {
|return $false
|}
|if ($null -eq $SPWFMClient) {
|if ($null -eq $SPWFM.ERROR) {
|$SPWFM.ERROR = "SPWFM Client is not installed!"
|}
|else {
|$SPWFM.ERROR += "|SPWFM Client is not installed!"
|}
|}
|else {
|if ($null -ne $script:RequiredSPWFMclientVersion)
|{
|if ($script:RequiredSPWFMclientVersion -ne $SPWFMClient.Version) {
|$message = "The installed SPWFM version requires the SPWFM client version ($($script:RequiredSPWFMclientVersion)) which differs from the installed version ($($SPWFMClient.Version))"
|if ($null -eq $SPWFM.ERROR) {
|$SPWFM.ERROR = $message
|$SPWFMClient.ERROR = $message
|}
|else {
|$SPWFM.ERROR += "|" + $message
|$SPWFMClient.ERROR = "|" + $message
|}
|}
|}
|}
|return $true
|}
|#$HtmlTemplateCompressed = @'
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|'@
|function Write-OutputFile {
|param (
|$ProductDetails)
|$jsonData = $ProductDetails | ConvertTo-Json -Depth 10 -Compress
|# Report Datum erstellen
|$reportDate = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|# Local Machine Name
|$machineName = $env:COMPUTERNAME
|# decompress html template and add analysis results
|$html = Expand-HtmlTemplate -CompressedBase64 $HtmlTemplateCompressed
|$html = $html -replace '/\* DATA_PLACEHOLDER \*/ \{\}', $jsonData
|$html = $html -replace '/\* REPORT_DATE_PLACEHOLDER \*/ null', """$reportDate"""
|$html = $html -replace '/\* MACHINE_NAME_PLACEHOLDER \*/ null', """$machineName"""
|# Get the temporary folder
|$tempPath = [System.IO.Path]::GetTempPath()
|# Generate a timestamp in a safe filename format (yyyyMMdd-HHmmss)
|$timestamp = $reportDate.Replace(' ','.').Replace(':','').Replace('-','')
|# Build the full file path
|$fileName = "SharePoint-Patch-Report-$timestamp.html"
|$fullPath = Join-Path -Path $tempPath -ChildPath $fileName
|[System.IO.File]::WriteAllText($fullPath, $html, [System.Text.UTF8Encoding]::new($false))
|write-host -ForegroundColor Green "Patch Analysis Report created at $fullPath"
|Start-Process $fullPath
|}
|$script:SPbyKB = Get-SharePointCUReleaseDates_byKBArticle
|$script:Office15ByKB = Get-Office15CUReleaseDates_byKBArticle
|#$server = Get-SPServer
|# Example usage:
|# Replace with a valid installed product's ProductCode GUID
|try {
|$verbose = $true
|Get-InstalledSharePointProducts
|Get-InstalledSharePointDesigner
|Get-InstalledProductWithASinglePatchableUnit -productName "SharePoint Workflow Manager"
|Get-InstalledProductWithASinglePatchableUnit -productName "SharePoint Workflow Manager Client"
|$SPWFMinstalled = Check-SPWfmAndClientVersionsMatch
|if ($SPWFMinstalled -eq $true) {
|Get-NonMsiProduct "ServiceFabric"
|}
|$SharePointProducts = $script:AllProducts
|foreach ($p in $SharePointProducts)
|{
|write-host "$($p.Name), $($p.Version), $($p.InstallDate)"
|for ($j=0; $j -lt $p.PatchableUnits.Count; $j++)
|{
|$unit = $p.PatchableUnits.GetByIndex($j)
|if ($unit.Code -eq $p.Code) {
|continue
|}
|write-host " $($unit.Name), $($unit.Version), $($unit.InstallDate)"
|for ($i=0; $i -lt $unit.Patches.Count; $i++)
|{
|$patch = $unit.Patches.GetByIndex($i)
|if ($verbose -eq $true -or $patch.SuperSeeded -ne $true)
|{
|write-host " $($patch.DisplayName), $($patch.Version), $($patch.InstallDate), $($patch.KBArticle), $($patch.MoreInfoUrl)"
|}
|}
|}
|}
|Write-OutputFile -ProductDetails $SharePointProducts
|}
|catch {
|Write-Host "Error: $_"
|}